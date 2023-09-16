"В Уссаме заинтересованы "Зенит" и "Краснодар", и мы изучаем возможность игры в России. Может ли Идрисси оказаться в РПЛ? Такой вариант есть", - цитирует агента Sport24.
Уссама Идрисси после ухода из "Севильи" в начале сентября находится без клуба. Прошлый сезон 27-летний крайний нападающий провел на правах аренды в "Фейеноорде". Вингер сыграл в 27 матчей в чемпионате Нидерландов, в которых забил 4 гола и сделал 6 голевых ассистов. Также он оформил 3+2 в 7 встречах за роттердамцев в Лиге Европы. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость марокканца в 5,5 миллионов евро.
Агент: в Идрисси заинтересованы "Зенит" и "Краснодар". Мы изучаем возможность игры в России
Агент вингера сборной Марокко Уссамы Идрисси Аннас Эль Гуш рассказал, что его клиент может продолжить карьеру в России.
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