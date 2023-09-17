– Клаудиньо не покинет "Зенит" зимой. Таких планов нет", — приводит слова Гарсии Sport24.
26-летний Клаудиньо представляет цвета петербургского "Зенита" с 2021 года. Текущий трудовой договор бразильца с сине-бело-голубыми истекает в июне 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 20 миллионов евро. Отметим, что в минувшее трансферное окно в СМИ активно ходили разговоры о желании Клаудиньо сменить клубную прописку.
Агент: Клаудиньо не покинет "Зенит" зимой
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника петербургского "Зенита" Клаудиньо, заявил о том, что в следующее трансферное окно его клиент не покинет стан сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"