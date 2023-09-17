26-летний колумбиец забил свой седьмой гол в нынешнем розыгрыше чемпионата России и опережает ближайших преследователей на 2 мяча.
– Важно ли мне стать лучшим бомбардиром РПЛ? Да, конечно, количество голов всегда важно. В этом сезоне я уже забил семь голов – это хорошо. У меня есть уверенность в своих силах. Надеюсь, я смогу продолжать забивать, – цитирует Кассьерру "Матч ТВ".
Сегодня, 17 сентября, "Зенит" разгромил "Рубин" в гостевом матче в рамках 8-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани закончилась со счетом 3:0 (1:0) в пользу "сине-бело-голубых". На 8-й минуте свой дебютный гол в дебютном матче за питерский клуб забил французский новичок Вильсон Изидор. После перерыва с интервалом в 3 минуты - на 56-й и 59-й минутах - Матео Кассьерра и Вендел довели разницу в счете до разгромной. Отметим, что бразильский полузащитник Вендел также выступил ассистентом в эпизодах с первым и вторым мячами в ворота "Рубина".
Благодаря этой победе команда Сергея Семака набрала 17 очков и вплотную приблизилась в таблице РПЛ к лидирующему "Краснодару" (18). "Рубин" с 6 очками остался на 13-й строчке в чемпионате России.
Кассьерра: количество голов всегда важно. Надеюсь, я смогу продолжать забивать
Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра высказался по поводу своего лидерства в текущей гонке бомбардиров РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"