Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
16:00
РодинаНе начат
Динамо Мх
18:30
АланияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем
21:45
БернлиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гранада
22:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
19:30
ТориноНе начат
Верона
21:45
БолоньяНе начат

Попов: Рахимов неплохо заработал на новичках "Рубина". У него все хорошо, а у команды нет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший защитник "Рубина" Алексей Попов считает, что казанская команда в скором времени объявит об увольнении Рашида Рахимова.
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
"Стоит ли ждать отставку Рахимова из "Рубина"? Думаю, в скором времени. Я уже говорил, что руководство клуба занимается мазохизмом. Команда закупилась не под те цели в летнее трансферное окно? Да, закупились. Главный тренер неплохо заработал денег на этих игроках. Всё у него хорошо, а у команды пока нет", — сказал Попов.

Попов считает, что "Рубин", имеющий высокие цели, не имеет права проигрывать так безвольно дома, как это было в матче с "Зенитом" (0:3) в 8-м туре РПЛ. Попов отметил, что казанской команде нужно решать эту проблему.

Отметим, что 58-летний Рахимов стал главным тренером "Рубина" в апреле 2023 года после двухгодичного перерыва от тренерской деятельности. Специалист помог команде выиграть Первую лигу и вернуться в элитный дивизион страны спустя сезон. Однако сейчас коллектив находится в зоне стыковых матчей.

Источник: Metaratings.


Попов Рубин Рахимов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится