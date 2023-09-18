"Стоит ли ждать отставку Рахимова из "Рубина"? Думаю, в скором времени. Я уже говорил, что руководство клуба занимается мазохизмом. Команда закупилась не под те цели в летнее трансферное окно? Да, закупились. Главный тренер неплохо заработал денег на этих игроках. Всё у него хорошо, а у команды пока нет", — сказал Попов.
Попов считает, что "Рубин", имеющий высокие цели, не имеет права проигрывать так безвольно дома, как это было в матче с "Зенитом" (0:3) в 8-м туре РПЛ. Попов отметил, что казанской команде нужно решать эту проблему.
Отметим, что 58-летний Рахимов стал главным тренером "Рубина" в апреле 2023 года после двухгодичного перерыва от тренерской деятельности. Специалист помог команде выиграть Первую лигу и вернуться в элитный дивизион страны спустя сезон. Однако сейчас коллектив находится в зоне стыковых матчей.
Источник: Metaratings.
Попов: Рахимов неплохо заработал на новичках "Рубина". У него все хорошо, а у команды нет
Бывший защитник "Рубина" Алексей Попов считает, что казанская команда в скором времени объявит об увольнении Рашида Рахимова.
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press