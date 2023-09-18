"В РПЛ можно развиваться, безусловно. Много больших клубов, матчей. Все условия для прогресса хорошие. Замечательная инфраструктура. Из России можно уехать в лучшие лиги мира. Уже были примеры", — сказал Ранджелович.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин, сравнивая игроков своей команды из РПЛ и полузащитника "Монако" Александра Головина, заявил, что рекомендует первым уезжать из местного чемпионата и пробовать свои силы в Европе. Это заявление вызвало много споров, некоторые эксперты начали считать Карпина предателем родины.
Источник: Sport24.
Ранджелович — о словах Карпина: в РПЛ можно развиваться, все условия хорошие
Полузащитник "Рубина" Лазар Ранджелович не согласился со словами главного тренера сборной России и "Ростова" Валерия Карпина по поводу отъезда российских игроков.
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