Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
16:00
РодинаНе начат
Динамо Мх
18:30
АланияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем
21:45
БернлиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гранада
22:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
19:30
ТориноНе начат
Верона
21:45
БолоньяНе начат

Ранджелович — о словах Карпина: в РПЛ можно развиваться, все условия хорошие

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Рубина" Лазар Ранджелович не согласился со словами главного тренера сборной России и "Ростова" Валерия Карпина по поводу отъезда российских игроков.
Фото: NurPhoto / Contributor / NurPhoto / Gettyimages.ru
"В РПЛ можно развиваться, безусловно. Много больших клубов, матчей. Все условия для прогресса хорошие. Замечательная инфраструктура. Из России можно уехать в лучшие лиги мира. Уже были примеры", — сказал Ранджелович.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин, сравнивая игроков своей команды из РПЛ и полузащитника "Монако" Александра Головина, заявил, что рекомендует первым уезжать из местного чемпионата и пробовать свои силы в Европе. Это заявление вызвало много споров, некоторые эксперты начали считать Карпина предателем родины.

Источник: Sport24.


Ранджелович Карпин Ростов Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится