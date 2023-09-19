Функционер заявил, что российские клубы и сборные вернутся на международную арену лишь только после окончания событий на Украине.
"Через полгода, не переживайте, мы вернёмся туда. Тем более, задачу поставили для российской армии. Президент УЕФА, нормально, ещё один военачальник есть. Границу поставили, вернёмся, как закончится СВО, правильно? Есть два варианта вернуться, значит надо закончить спецоперацию", — сказал Овчинников.
Отметим, что без международных матчей российские клубы и сборные находятся 1,5 года. Этот бан, введенный УЕФА и ФИФА, является бессрочным. Россия точно пропустит чемпионат Европы 2024 года и чемпионат мира 2026 года. Последний официальный матч команда Валерия Карпина провела в ноябре 2021 года.
Источник: Metaratings.
Валерий Овчинников: через полгода, не переживайте, мы вернемся на международную арену
Российский тренер Валерий Овчинников отреагировал на слова президента УЕФА Александра Чеферина.
Фото: СЭ