Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на генерального директора команды. Клуб из ОАЭ должен арендовать футболиста на нынешний сезон, по ходу которого спортсмен в восьми матчах во всех турнирах отдал результативную передачу. Его действующий контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2025 года. Он выступает за команду с 2022 года, когда перешёл на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за "Спартак".
Источник: Sport24.
Гендиректор "Аль-Вахда" подтвердил переход в команду полузащитника "Зенита" Зелимхана Бакаева
Генеральный директор "Аль-Вахда" Халид Алхнайе подтвердил, что в команду переходит полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев.
Фото: ФК "Зенит"