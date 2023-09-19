Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
15:00
ДинамоНе начат
Балтика
17:15
Крылья СоветовНе начат
Нижний Новгород
17:15
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Милан
19:45
НьюкаслНе начат
Янг Бойз
19:45
РБ ЛейпцигНе начат
Фейеноорд
22:00
СелтикНе начат
ПСЖ
22:00
Боруссия ДНе начат
Барселона
22:00
АнтверпенНе начат
Манчестер Сити
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Шахтер
22:00
ПортуНе начат
Лацио
22:00
АтлетикоНе начат

Федотов: не боюсь ли я потерять Чалова? Есть другой уровень, и каждый игрок хочет его ощутить

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался на тему возможного ухода из команды нападающего Фёдора Чалова.
Фото: "Чемпионат"
"Не боюсь ли я потерять Чалова? Федор выходит на футбольное поле и показывает свой уровень и мастерство. Для него важно расти как футболист. Понимаю, есть другой уровень, и каждый игрок хочет его ощутить", — сказал Федотов.

Федотов признался, что не удивится и будет готовым к тому, если Чалов покинет команду по ходу зимнего трансферного окна. Специалист отметил, что игроки его команды востребованы на трансферном рынке.

25-летний Чалов в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах, в которых забил шесть голов и отдал результативную передачу.

Источник: Sport24.


Чалов Федотов ЦСКА Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится