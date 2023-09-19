"Не боюсь ли я потерять Чалова? Федор выходит на футбольное поле и показывает свой уровень и мастерство. Для него важно расти как футболист. Понимаю, есть другой уровень, и каждый игрок хочет его ощутить", — сказал Федотов.
Федотов признался, что не удивится и будет готовым к тому, если Чалов покинет команду по ходу зимнего трансферного окна. Специалист отметил, что игроки его команды востребованы на трансферном рынке.
25-летний Чалов в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах, в которых забил шесть голов и отдал результативную передачу.
Источник: Sport24.
Федотов: не боюсь ли я потерять Чалова? Есть другой уровень, и каждый игрок хочет его ощутить
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался на тему возможного ухода из команды нападающего Фёдора Чалова.
Фото: "Чемпионат"