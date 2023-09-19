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Агент Вагнер Лава: завершение карьеры? Мы уже планируем следующий год

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Эвандро Феррейра, агент нападающего "Спорт Ресифи" Вагнер Лава, высказался на тему возможного завершения карьеры футболистом в ближайшее время.
Фото: Getty Images
"Тяжело ли выдерживать нагрузки в его возрасте? Вагнер — машина. Завершение карьеры? Мы уже планируем следующий год", — сказал Феррейра.

39-летний бразильский форвард играет за "Спорт Ресифи" с лета 2022 года. В нынешнем сезоне у нападающего участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он забил 22 гола и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до конца нынешнего календарного года.

Источник: Metaratings.


Вагнер Лав ЦСКА
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