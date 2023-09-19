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Бистрович — об Игнашевиче в ЦСКА: был в шоке, что играю с человеком, которому 38

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Полузащитник "Балтики" Кристиян Бистрович вспомнил, как играл за ЦСКА вместе с нынешним главным тренером калининградской команды Сергеем Игнашевичем.
Фото: "Чемпионат"
"Когда я только пришел в ЦСКА, был поражен, как ответственно он относится к игре и своему здоровью. Был в шоке, что играю с человеком, которому 38 лет! Даже на последних тренировках Сергей выкладывался на все 100 процентов", — сказал Бистрович.

Бистрович назвал работу Игнашевича в качестве игрока "настоящим примером профессионализма". Спортсмен отметил, что прославленный российский защитник с первых дней взял над ним опеку, помогал на поле и много общался.

Отметим, что сейчас Бистрович, перешедший в "Балтику" из ЦСКА на правах аренды, играет за калининградскую команду, которой руководит Игнашевич.

Источник: "Чемпионат".


Игнашевич ЦСКА Балтика Бистрович
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