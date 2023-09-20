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Тикнизян: поражение в матче с "Уралом" будет разбирать тренерский штаб

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Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян высказался о результате матча Кубка России с "Уралом".
Фото: ФК "Локомотив"
Основное время закончилось со счётом 0:0. А в серии пенальти "Урал" оказался сильнее (4:2).

Тикнизян заявил, что ему сложно говорить о причинах поражения. Он сказал, что теперь всё предстоит разобрать тренерскому штабу команды.

"Честно говоря, трудно сказать, что произошло. Этим будет заниматься тренерский штаб. В целом были неплохие подходы. Мне кажется, что мы играли относительно неплохо. Но результат неудовлетворительный", - цитирует Тикнизяна "Матч ТВ".


Тикнизян Локомотив Урал
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