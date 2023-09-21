"По мне, есть футболисты российские не хуже. Если бы 7 млн отдали нам с вами, мы бы с вами поделили. Думаю, что за эти деньги я бы вас немножко потренировал и было бы не хуже", — сказал Титов.
Титов отметил, что считает Медину классным футболистом, однако пока тренерский штаб и болельщики "Спартака" не получают от парагвайского игрока того, чего они ожидали при его переходе из ЦСКА в июле 2023 года.
В девяти матчах за красно-белых 26-летний спортсмен забил гол и отдал две результативные передачи.
Источник: Metaratings.
Титов — о Медине: есть футболисты российские не хуже. За 7 млн я бы вас потренировал и было бы не хуже
Бывший футболист "Спартака" Егор Титов высказался о переходе в команду полузащитника Хесуса Медины.
Фото: ФК "Спартак"