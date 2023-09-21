Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
0 - 0 0 0
Факел2 тайм

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ЛАСК
19:45
ЛиверпульНе начат
Шериф
19:45
РомаНе начат
Олимпиакос
22:00
ФрайбургНе начат
Аякс
22:00
МарсельНе начат

Пресс-атташе "Спартака" Зеленов: Тавареш успешно заканчивает первый этап восстановления

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Руководитель пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о ходе восстановления португальского защитника Томаша Тавареша после разрыва крестообразных связок.
Фото: ФК "Спартак"
– Тавареш успешно заканчивает первый этап восстановления. Планируем, что он вернется в Москву в октябрьскую паузу на сборные для полноценного восстановления и подготовки к тренировочному процессу, – цитирует Зеленова "СЭ".

Напомним, в июне нынешнего года Томаш Тавареш порвал переднюю крестообразную связку колена во время тренировочного УТС молодежной сборной Португалии при подготовке к Первенству Европы U21. В прошлом сезоне 22-летний защитник принял участие в 18 играх в составе "Спартака", отметившись голом и результативным пасом. Его возвращение на поле в официальном матче за "красно-белых" ожидается после зимней паузы.


Спартак Зеленов Тавареш Травмы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится