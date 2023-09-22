"Я знаком с Джеко. Если бы Джеко играл в России, то был бы лучшим нападающим лиги. Легко, в любой команде", — сказал Башич.
37-летний босниец в составе турецкого клуба приезжал в Россию на международный турнир в июле. Джеко выступает за "Фенербахче" с лета 2023 года: предыдущие два сезона нападающий отыграл в "Интере", с которым сыграл в финале Лиги чемпионов прошлого года.
Источник: Sport24.
Башич: если бы Джеко играл в России, то был бы лучшим нападающим лиги. Легко, в любой команде
Полузащитник "Оренбурга" Иван Башич считает, что нападающий "Фенербахче" Эдин Джеко был бы лучшим нападающим РПЛ.
Фото: Максим Константинов / Матч ТВ