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Башич: если бы Джеко играл в России, то был бы лучшим нападающим лиги. Легко, в любой команде

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Полузащитник "Оренбурга" Иван Башич считает, что нападающий "Фенербахче" Эдин Джеко был бы лучшим нападающим РПЛ.
Фото: Максим Константинов / Матч ТВ
"Я знаком с Джеко. Если бы Джеко играл в России, то был бы лучшим нападающим лиги. Легко, в любой команде", — сказал Башич.

37-летний босниец в составе турецкого клуба приезжал в Россию на международный турнир в июле. Джеко выступает за "Фенербахче" с лета 2023 года: предыдущие два сезона нападающий отыграл в "Интере", с которым сыграл в финале Лиги чемпионов прошлого года.

Источник: Sport24.


Башич Джеко Оренбург Фенербахче
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