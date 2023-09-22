- Дерби между "Спартаком" и "Динамо" станет украшением тура. Красно-белым явно пошла на пользу двухнедельная пауза. Команда взбодрилась и стала играть гораздо лучше. Но фаворита в предстоящей игре точно нет. Шансы у двух команд на победу абсолютно одинаковые. "Динамо" слишком рано все списали со счетов. Личка явно налаживает ситуацию, команда начинает стабильно себя вести. Уверен, что он захочет отыграться за прошлое обидное поражение в Кубке России, - передает слова Нигматуллина "Чемпионат".
Московские "Спартак" и "Динамо" сыграют между собой 23 сентября в матче 9 тура Российской премьер-лиги, дерби пройдет на домашнем стадионе красно-белых "Открытие Банк Арена". Ранее эти клубы встретились 29 августа в рамках 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, победу с крупным счетом 4:1 одержал "Спартак".
В чемпионате России "Динамо" поддерживает семиматчевую беспроигрышную серию, включающую 4 победы и 3 ничьих. Красно-белые в 8 туре прервали четырехматчевую безвыигрышную серию, которая в итоге составила 3 поражения и 1 ничью.
Нигматуллин: "Динамо" рано списали со счетов. Личка захочет отыграться за обидное поражение от "Спартака" в Кубке
Экс-голкипер "Спартака" Руслан Нигматуллин высказал мнение о предстоящем дерби против "Динамо" в рамках 9 тура чемпионата России.
Фото: РИА Новости