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Орещук: после ухода из "Сочи" Хохлов решил отдохнуть от работы

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Бывший главный тренер "Сочи" Дмитрий Хохлов после ухода из стана южан решил взять паузу в работе, сообщил популярный футбольный функционер Роман Орещук.
Фото: ФК "Сочи"
— После ухода из "Сочи" Дмитрий Валерьевич решил отдохнуть от работы. Улетел отдыхать, — передает слова Орещука "Матч ТВ".

17 сентября стало известно о том, что Александр Хохлов покинул должность главного тренера "Сочи". Стороны разошлись по обоюдному согласию. На место Дмитрия Валерьевича был назначен Александр Точилин.

Напомним, "Сочи" после восьми туров Российской Премьер-Лиги имеет на своем счету шесть баллов, занимая 13 строчку в турнирной таблице.


Сочи Хохлов Орещук
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