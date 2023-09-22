— После ухода из "Сочи" Дмитрий Валерьевич решил отдохнуть от работы. Улетел отдыхать, — передает слова Орещука "Матч ТВ".
17 сентября стало известно о том, что Александр Хохлов покинул должность главного тренера "Сочи". Стороны разошлись по обоюдному согласию. На место Дмитрия Валерьевича был назначен Александр Точилин.
Напомним, "Сочи" после восьми туров Российской Премьер-Лиги имеет на своем счету шесть баллов, занимая 13 строчку в турнирной таблице.
Орещук: после ухода из "Сочи" Хохлов решил отдохнуть от работы
Бывший главный тренер "Сочи" Дмитрий Хохлов после ухода из стана южан решил взять паузу в работе, сообщил популярный футбольный функционер Роман Орещук.
Фото: ФК "Сочи"