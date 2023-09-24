– Место в старте — это предпочтение главного тренера, решение он принимает. Это обычная жизнь футболиста, каждый игрок в карьере может с этим столкнуться. Посмотрим, что получится на дистанции и какой вывод будет из этого. Нормальная ситуация. Мы все привыкли, что Георгий — капитан и в старте, но сейчас такой период.
Вчера, 23 сентября, столичный "Спартак" в рамках матча девятого тура Российской Премьер-лиги дома сыграл с московским "Динамо". Подопечные Гильермо Абаскаля одержали викторию со счетом 1:0. В основной состав красно-белых на эту встречу не попал защитник Георгий Джикия. Он не вышел в старте спартаковцев уже во второй игре подряд.
29-летний Георгий Джикия имеет действующее трудовое соглашение с московским "Спартаком" до июня 2024 года. В нынешнем сезоне российский защитник принял участие в восьми матчах.
Источник: Metaratings
Агент – о непопадании Джикии в основу "Спартака": мы привыкли, что Георгий — капитан и в старте, но сейчас такой период
Вадим Шпинев, агент капитана московского "Спартака" Георгия Джикии, высказался об очередном отсутствии своего клиента в стартовом составе красно-белых.
Фото: "Чемпионат"