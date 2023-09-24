Команды встретились в 9-м туре РПЛ. Встреча закончилась победой "Локомотива" со счётом 2:1.
Галактионов выделил Дзюбу. Форвард был заменён в концовке.
"Почему поменяли Дзюбу? Есть уровень готовности футболиста. Когда он хорошо выполняет свои действия, то играет полный матч. Сегодня у нас много атак шло через него. Он оправдал наши ожидания. Но в конце мы решили выпустить более свежего Сулейманова", - приводит слова тренера "Чемпионат".
Галактионов: сегодня много атак шло через Дзюбу
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов оценил игру форварда команды Артёма Дзюбы в матче с "Зенитом".
Фото: Ведомости