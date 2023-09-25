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Хоккеист Бурмистров: хочется, чтобы у нас в РПЛ были звездные игроки, как Месси или Роналду

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Нападающий "Ак Барса" Александр Бурмистров рассказал о своём отношении к футболу.
Фото: СЭ
"Хоккей — спорт номер один в России? Думаю, что да. Хотелось бы, чтобы футболисты тоже подтягивались и ехали не просто за большие деньги играть, а выигрывать. Хочется, чтобы у нас были звездные игроки, как Месси или Роналду", — сказал Бурмистров.

За годы игровой карьеры Бурмистров, ныне выступающий за московский "Спартак", успел поиграть в России в составе "Металлурга", "Салавата Юлаева" и "Ак Барса", воспитанником которого и является. В НХЛ спортсмен выступал за "Виннипег Джетс", "Аризону Койотис" и "Ванкувер Кэнакс".

Источник: "Спорт-Экспресс".


Роналду Месси Интер Майами Аль-Наср
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