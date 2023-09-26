– Я доволен, как Кокорин приехал, в какой он функциональной готовности. Конечно, он мало играл в "Фиорентине", и ему опять не хватает игрового тонуса. Но настрой у него сумасшедший. Адаптацию ему проходить не надо. Он хорошо понимает меня, ритм чувствует. Так что все хорошо.
Первым таймом матча со "Спартой" он и сам был недоволен. К нему у нас особенные требования. Но он тоже давно не был в еврокубках, возможно, было какое-то волнение. Второй тайм в его исполнении мне понравился. Не сказать, что он физически не готов. Просто в "Фиорентине" были другие требования, а также мало игровой нагрузки, – приводит слова Шпилевского "РБ Спорт".
Накануне "Арис" упустил победу в выездном матче 5-го тура чемпионата Кипра с "Омонией". Встреча прошла на стадионе "ГСП" в Никосии и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2 (1:1). В составе гостей дублем отметился польский нападающий Мариуш Стемпиньский. У "Омонии" оба гола записал себе в актив полузащитник из Кабо-Верде Вилли Семедо, который открыл счет на 32-й минуте, а также принес хозяевам ничью точным ударом в компенсированное время.
Российский нападающий "Ариса" Александр Кокорин вышел на замену на 65-й минуте и отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом. После 5 сыгранных туров клуб из Лимасола с 11 очками продолжает возглавлять таблицу чемпионата Кипра. "Омония" с 9 очками идет четвертой.
Тренер "Ариса": Кокорин мало играл в "Фиорентине", ему опять не хватает игрового тонуса
Главный тренер кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский оценил физическое состояние нападающего Александра Кокорина, который перешел в клуб из Лимасола на правах аренды из итальянской "Фиорентины".
Фото: ФК "Арис Лимасол"