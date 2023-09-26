– Нам предложили разные варианты: мы выбирали между стадионом "Зенита" в Санкт-Петербурге, а также аренами ЦСКА и "Динамо" в Москве. Последний вариант устроил обе стороны, и 12 октября на этом стадионе сыграют сборные Камеруна и России, – приводит слова Джунана Sport24.
Ранее сообщалось, что 16 октября национальная сборная России проведет еще один контрольный матч в рамках международной паузе. Планируется, что соперником команды Валерия Карпина станет Кения. По информации СМИ, встреча с высокой долей вероятности состоится на одной из арен на нейтральной территории в Турции. В предыдущей товарищеской игре россияне на выезде сыграли вничью со сборной Катара (1:1).
Генсек Федерации футбола Камеруна назвал дату и место проведения матча с Россией
Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан назвал дату и время проведения товарищеского матча со сборной России.
Фото: Globall Look Press