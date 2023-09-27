Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
Сокол1 тайм
КАМАЗ
18:30
ЛенинградецНе начат
Ротор
19:00
АланияНе начат
Текстильщик
19:00
РодинаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
20:00
ЖиронаНе начат
Реал
20:00
Лас-ПальмасНе начат
Атлетик
20:00
ХетафеНе начат
Кадис
22:30
Райо ВальеканоНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
19:30
СалернитанаНе начат
Кальяри
19:30
МиланНе начат
Верона
19:30
АталантаНе начат
Интер
21:45
СассуолоНе начат
Лацио
21:45
ТориноНе начат
Наполи
21:45
УдинезеНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Брентфорд
21:45
АрсеналНе начат
Челси
21:45
Брайтон энд ХоувНе начат
Ливерпуль
21:45
Лестер СитиНе начат
Ньюкасл Юнайтед
22:00
Манчестер СитиНе начат

УАФ выступила с критикой УЕФА после решения вернуть сборную России U-17

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Украинская ассоциация футбола выступила с заявлением после решения УЕФА вернуть сборную России U-17 до международных соревнований.
Фото: Getty Images
"УАФ решительно осуждает решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям российских команд до 17 лет. УАФ не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд, и обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать матчи с участием команд из России при условии их допуска", — сказано в заявлении.

В федерации призвали вернуться к предыдущим соглашениям, когда российские команды и сборные, решением от марта 2022 года, были отстранены от всех международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Руководители организаций сообщали, что команду вернутся к соревнованиям лишь после того, как закончатся события на Украине.

Возвращение сборной России до 17 лет в организациях объяснили тем, что "дети не должны отвечать за поступки взрослых".

Источник: пресс-служба УАФ.


Сборная России Сборная Украины
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится