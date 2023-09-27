"УАФ решительно осуждает решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям российских команд до 17 лет. УАФ не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд, и обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать матчи с участием команд из России при условии их допуска", — сказано в заявлении.
В федерации призвали вернуться к предыдущим соглашениям, когда российские команды и сборные, решением от марта 2022 года, были отстранены от всех международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Руководители организаций сообщали, что команду вернутся к соревнованиям лишь после того, как закончатся события на Украине.
Возвращение сборной России до 17 лет в организациях объяснили тем, что "дети не должны отвечать за поступки взрослых".
Источник: пресс-служба УАФ.
УАФ выступила с критикой УЕФА после решения вернуть сборную России U-17
Украинская ассоциация футбола выступила с заявлением после решения УЕФА вернуть сборную России U-17 до международных соревнований.
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