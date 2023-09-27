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Агент Дркушича: Ваня не сыграет в ближайшем матче за "Сочи"

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Младен Ратковица, агент защитника "Сочи" Вани Дркушича, заявил, что спортсмен пропустит следующий матч команды из-за травмы.
Фото: ФК "Сочи"
"В ближайшем туре, думаю, Ваня не сыграет. С его травмой нет смысла торопиться", — сказал Ратковица.

Ратковица отметил, что сначала спортсмену нужно восстановиться на 100 процентов, а затем вернуться к тренировкам. После этого можно будет делать прогнозы о сроках его восстановления.

Источник: "РБ Спорт".


Дркушич Сочи
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