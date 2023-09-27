"В ближайшем туре, думаю, Ваня не сыграет. С его травмой нет смысла торопиться", — сказал Ратковица.
Ратковица отметил, что сначала спортсмену нужно восстановиться на 100 процентов, а затем вернуться к тренировкам. После этого можно будет делать прогнозы о сроках его восстановления.
Источник: "РБ Спорт".
Агент Дркушича: Ваня не сыграет в ближайшем матче за "Сочи"
Младен Ратковица, агент защитника "Сочи" Вани Дркушича, заявил, что спортсмен пропустит следующий матч команды из-за травмы.
Фото: ФК "Сочи"