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Александр Мостовой: я ранее говорил, что ЦСКА будет трясти в этом сезоне

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Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о выступлении ЦСКА в нынешнем сезоне.
Фото: Елена Никитченко/ТАСС
"Я ранее говорил, что ЦСКА будет трясти в этом сезоне. Вот сейчас один или два игрока выпали, и все!" — сказал Мостовой.

Мостовой отметил, что по матчу с "Ростовом" (3:3) у него сложилось впечатление, что за московскую команду играют дворовые футболисты. Отметим, что в ЦСКА с 2022 года работает Владимир Федотов, который заявлял о необходимости усиления состава в летнее трансферное окно.

Источник: betonmobile.


Мостовой ЦСКА
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