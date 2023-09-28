"Я ранее говорил, что ЦСКА будет трясти в этом сезоне. Вот сейчас один или два игрока выпали, и все!" — сказал Мостовой.
Мостовой отметил, что по матчу с "Ростовом" (3:3) у него сложилось впечатление, что за московскую команду играют дворовые футболисты. Отметим, что в ЦСКА с 2022 года работает Владимир Федотов, который заявлял о необходимости усиления состава в летнее трансферное окно.
Источник: betonmobile.
Александр Мостовой: я ранее говорил, что ЦСКА будет трясти в этом сезоне
Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о выступлении ЦСКА в нынешнем сезоне.
Фото: Елена Никитченко/ТАСС