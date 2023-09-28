— Как отнеслись к этим слова? Совершенно нормально — пускай едут. Если их кто-то там ждет — то пожалуйста. Кузяев уехал, Саша Головин там уже шесть лет играет. Почему нет? Если есть предложение и ты готов попробовать свои силы в европейском чемпионате — вперед.
Ранее главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин заявил о том, что отечественным футболистам нужно стремиться покинуть РПЛ. Специалист дал понять, что игрокам необходимо попытаться попробовать свои в сильных европейских лигах, где уровень футбола гораздо выше, чем в России. Слова Валерия Георгиевича вызвали большой резонанс в общественности, и из-за них Карпин угодил под шквал критики.
Источник: "Российская газета"
Акинфеев – о совете Карпина российским футболистам: пускай едут. Почему нет?
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который посоветовал отечественным игрокам уезжать из РПЛ.
Фото: РИА Новости