- Сейчас мы в таком положении, что нам надо идти от матча к матчу. В каждой игре нам нужно показывать свой максимум, чтобы рассчитывать на успех. Ближайший матч - с ЦСКА, и мы хотим победить ЦСКА. Что касается армейского прошлого Игнашевича, то этот вопрос лучше задать ему. Понятно, что встреча с таким большим клубом будет из ряда вон для нас. Но мы настраиваемся на победу, хотим взять три очка и готовимся к игре с боевым настроением.
Встреча десятого тура российской Премьер-лиги между московским ЦСКА и калининградской "Балтикой" состоится в субботу, 30 сентября, на "ВЭБ Арене" в Москве. Начало игры запланировано на 19:00 по местному времени. Напомним, калининградцы играют в высшем дивизионе чемпионата России впервые за 25 лет. После 9 сыгранных матчей "Балтика" с 7 набранными очками занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ. Московский ЦСКА набрал 13 баллов и располагается на 9 строчке.
Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич выступал за "армейцев" с 2004 по 2018 год. В составе "красно-синих" он становился пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выигрывал Кубок УЕФА.
Источник: "Матч ТВ"
Гендиректор "Балтики": матч с ЦСКА будет из ряда вон для нас. Настраиваемся взять три очка
Генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ против ЦСКА.
Фото: ФК "Балтика"