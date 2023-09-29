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Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Серии А

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Форвард московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов находится в сфере интересов итальянских клубов.
Фото: РФС
Как утверждает источник, 25-летним нападающим интересуются несколько команд чемпионата Италии. Отмечается, что руководство ЦСКА занимается подготовкой нового контракта с Чаловым. Действующий трудовой договор между сторонами истекает в конце декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость уроженца Москвы в 12 млн евро.

В стартовавшем сезоне Чалов принял участие в 9 матчах чемпионата России в составе "армейцев", забив 6 голов и отдав результативную передачу. В текущей гонке бомбардиров РПЛ форвард ЦСКА занимает вторую строчку, уступая 2 мяча нападающему "Зенита" Матео Кассьерре.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"


ЦСКА Чалов Серия А Российские трансферы
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