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Нападающий "Крыльев" Салтыков: если будет вариант с топ-клубом РПЛ, я как минимум подумаю. Меня деньги не волнуют

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Форвард "Крыльев Советов" Никита Салтыков прокомментировал слухи о своем возможном переходе в один из топ-клубов чемпионата России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
– Что касается слухов о моем будущем, то я – игрок "Крыльев" и хочу играть за эту команду. Если будет вариант с топ-клубом РПЛ, я как минимум подумаю. Надо понимать, какой клуб. Меня деньги не волнуют, мне будет важно поговорить с тренером, понять его видение, – цитирует 19-летнего нападающего "Чемпионат".

На старте нового сезона Салтыков принял участие в 12 играх в составе "Крыльев Советов", записав на свой счет 4 гола и 2 результативные передачи. Рыночная стоимость уроженца подмосковных Мытищ оценивается порталом Transfermarkt в 300 тысяч евро. Его контракт с самарским клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.


Крылья Советов Салтыков Российские трансферы
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