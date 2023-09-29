– Что касается слухов о моем будущем, то я – игрок "Крыльев" и хочу играть за эту команду. Если будет вариант с топ-клубом РПЛ, я как минимум подумаю. Надо понимать, какой клуб. Меня деньги не волнуют, мне будет важно поговорить с тренером, понять его видение, – цитирует 19-летнего нападающего "Чемпионат".
На старте нового сезона Салтыков принял участие в 12 играх в составе "Крыльев Советов", записав на свой счет 4 гола и 2 результативные передачи. Рыночная стоимость уроженца подмосковных Мытищ оценивается порталом Transfermarkt в 300 тысяч евро. Его контракт с самарским клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.
Нападающий "Крыльев" Салтыков: если будет вариант с топ-клубом РПЛ, я как минимум подумаю. Меня деньги не волнуют
Форвард "Крыльев Советов" Никита Салтыков прокомментировал слухи о своем возможном переходе в один из топ-клубов чемпионата России.
Фото: ФК "Крылья Советов"