– Карпин – хороший тренер, который может смело конкурировать с тренерами европейских сборных. Он мог бы в будущем возглавить сборную из европейской страны, но из-за политики сейчас это представить сложно – сейчас к русским не очень хорошее отношение.
Возможно, что через какое-то время Карпина смогут пригласить. Особенно учитывая его два гражданства ЕС, Карпин имеет большие шансы на работу в Европе в будущем. У него есть футбольный интеллект, характер, опыт и харизма. За такого специалиста многие бы хотели побороться в Европе, но не сейчас, – приводит слова Петржелы Sport24.
В настоящее время Валерий Карпин совмещает посты главного тренера в "Ростове" и национальной сборной России. Под руководством 54-летнего специалиста "Ростов" в прошлом сезоне до последнего тура претендовал на бронзовые медали РПЛ, но ограничился итоговым 4-м местом в таблице.
После 9-ти сыгранных туров чемпионата страны-2023/24 команда из Ростова-на-Дону идет 11-й в Премьер-Лиге, имея в активе 9 очков. Сегодня, 29 сентября, "желто-синие" на своем поле примут "Урал" в стартовом матче 10-го тура РПЛ.
Петржела: учитывая два гражданства ЕС, Карпин имеет большие шансы на работу в Европе в будущем
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил перспективы наставника "Ростова" и национальной команды России Валерия Карпина добиться успеха при работе с другой европейской сборной.
Фото: РФС