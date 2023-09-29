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Петржела: учитывая два гражданства ЕС, Карпин имеет большие шансы на работу в Европе в будущем

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Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил перспективы наставника "Ростова" и национальной команды России Валерия Карпина добиться успеха при работе с другой европейской сборной.
Фото: РФС
– Карпин – хороший тренер, который может смело конкурировать с тренерами европейских сборных. Он мог бы в будущем возглавить сборную из европейской страны, но из-за политики сейчас это представить сложно – сейчас к русским не очень хорошее отношение.

Возможно, что через какое-то время Карпина смогут пригласить. Особенно учитывая его два гражданства ЕС, Карпин имеет большие шансы на работу в Европе в будущем. У него есть футбольный интеллект, характер, опыт и харизма. За такого специалиста многие бы хотели побороться в Европе, но не сейчас, – приводит слова Петржелы Sport24.

В настоящее время Валерий Карпин совмещает посты главного тренера в "Ростове" и национальной сборной России. Под руководством 54-летнего специалиста "Ростов" в прошлом сезоне до последнего тура претендовал на бронзовые медали РПЛ, но ограничился итоговым 4-м местом в таблице.

После 9-ти сыгранных туров чемпионата страны-2023/24 команда из Ростова-на-Дону идет 11-й в Премьер-Лиге, имея в активе 9 очков. Сегодня, 29 сентября, "желто-синие" на своем поле примут "Урал" в стартовом матче 10-го тура РПЛ.


Карпин Петржела Ростов Сборная России
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