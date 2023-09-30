Встреча, проходившая на стадионе "Газовик", закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Причём, все четыре мяча были забиты уже в первом тайме.
Уже на 2-й минуте Густаво Мантуан открыл счёт. На 7-й минуте Дмитрий Воробьёв восстановил равновесие в счёте. А затем на 25-й минуте Матиас Перес вывел "Оренбург" вперёд. На 36-й минуте третий мяч забил Брайан Мансилья.
Во втором тайме у обеих команд были хорошие возможности забить, но счёт так и не изменился.
"Зенит" с 17 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. "Оренбург" набрал 11 очков и поднялся на 10-е место.
"Оренбург" одержал волевую победу над "Зенитом"
В Оренбурге завершился матч 10-го тура РПЛ, местный "Оренбург" принимал "Зенит".
Фото: "ФК "Оренбург"