"Ничего не знаю и не слышал о том, что федерация Азербайджана предлагала Гамиду сменить гражданство... На данный момент, мы — граждане РФ и гордимся этим", — сказал Агаларов-старший.
Напомним, ранее главный тренер "Сабаха" Мурад Мусаев заявил, что Агаларову было предложено сменить спортивное гражданство с целью выступления лучшего бомбардира РПЛ сезона-2021/2022 в составе сборной Азербайджана.
Агаларов-старший заявил, что с ним никто не связывался, но не исключил, что обращение могло прийти напрямую к Гамиду.
Источник: Sport24.
Отец Агаларова: не слышал о том, что федерация Азербайджана предлагала Гамиду сменить гражданство
Руслан Агаларов, отец форварда "Ахмата" Гамида Агаларова, заявил, что к нему не обращались по поводу смены гражданства сына на азербайджанское.
Фото: РФС