"У Чистякова была травма в начале сезона и, видимо, поэтому он в последних матчах не сыграл. Он не играет сейчас не потому, что плохо тренируется, а по определенным обстоятельствам", — сказал Талаев.
В нынешнем сезоне 29-летний спортсмен принял участие в четырёх матчах, проведя на поле 287 минут и не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на следующий сезон включительно.
Источник: Metaratings.
Агент: Чистяков не играет сейчас не потому, что плохо тренируется, а по определенным обстоятельствам
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, высказался об его игровом времени.
Фото: СЭ