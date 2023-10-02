Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Родина
16:00
КАМАЗНе начат
Акрон
16:30
ХимкиНе начат
Сокол
19:00
АланияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
22:00
ВаленсияНе начат
Лас-Пальмас
22:00
СельтаНе начат
Атлетико
22:00
КадисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
19:30
ВеронаНе начат
Сассуоло
19:30
МонцаНе начат
Фиорентина
21:45
КальяриНе начат
Рома
21:45
ФрозинонеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
21:45
НантНе начат

Джикия — о пропуском Соболевым матча с ЦСКА: потеря, что такой форвард не будет играть в дерби

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался на тему того, что нападающий команды Александр Соболев пропустит матч с ЦСКА из-за перебора карточек.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Потеря, что такой форвард не будет играть в дерби", — сказал Джикия.

Напомним, нападающий красно-белых набрал четыре жёлтые карточки, что привело к автоматической дисквалификации на игру 11-го тура с ЦСКА.

Джикия отметил, что у "Спартака" есть административный штаб, подсказывающий игрокам количество их карточек, поэтому Соболев знал об угрозе возможной дисквалификации.

Источник: Sport24.


Джикия Спартак Соболев ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится