"Потеря, что такой форвард не будет играть в дерби", — сказал Джикия.
Напомним, нападающий красно-белых набрал четыре жёлтые карточки, что привело к автоматической дисквалификации на игру 11-го тура с ЦСКА.
Джикия отметил, что у "Спартака" есть административный штаб, подсказывающий игрокам количество их карточек, поэтому Соболев знал об угрозе возможной дисквалификации.
Источник: Sport24.
Джикия — о пропуском Соболевым матча с ЦСКА: потеря, что такой форвард не будет играть в дерби
Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался на тему того, что нападающий команды Александр Соболев пропустит матч с ЦСКА из-за перебора карточек.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ