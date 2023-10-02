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Орлов: сейчас "Спартаку" не надо увольнять Абаскаля. Дайте ему хотя бы до зимы доработать

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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что московскому "Спартаку" не следует спешить с увольнением главного тренера Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Зенит"
– Конечно, сейчас не надо увольнять Абаскаля. Дайте ему хотя бы до зимы доработать — может, еще вырулит. У него же хороший набор молодых игроков. Но в обороне проблемы, Дуарте не впечатляет. Это тренерские проблемы, — заявил Орлов в эфире радио "Зенит".

Вчера, 1 октября, московский "Спартак" в гостях сыграл против самарских "Крыльев Советов". Подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение от "волжан" со счетом 0:4. Сразу после этого в СМИ стали появляться слухи о том, что испанский специалист может покинуть должность главного тренера красно-белых.

Напомним, 34-летний Гильермо Абаскаль возглавляет московский "Спартак" с лета 2022 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2025 года.


Спартак Абаскаль Орлов
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