– Если говорить о том, в каком направлении стоило бы смотреть, то "Спартаку" необходим специалист, который будет ставить на первое место победы и создание сильного коллектива. Второе: если это не русскоязычный менеджер, то хотя бы представитель южнославянской народности. Очень важно, чтобы наставник говорил на одном языке с подопечными, – приводит слова Червиченко RT.
В минувшие выходные "Спартак" потерпел разгромное поражение в Самаре от "Крыльев Советов" со счетом 0:4. После трети турнирной дистанции команда Гильермо Абаскаля опустилась на 5-ю строчку в таблице Российской Премьер-Лиги. Крупный проигрыш от волжан породил слухи о готовящейся отставке 34-летнего испанца с поста главного тренера команды. Кандидатами на замену называются Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Владимир Ивич, который возглавляет лидера таблицы РПЛ "Краснодар".
В среду, 4 октября, "Спартак" в гостях сыграет с "Динамо" в столичном дерби в рамках 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. В воскресенье, 8 октября, "красно-белым" предстоит еще одно дерби с ЦСКА в чемпионате страны.
Червиченко заявил, что "Спартаку" нужен русскоговорящий тренер вместо Абаскаля
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко порассуждал о возможной замене Гильермо Абаскаля на посту главного тренера "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"