– Можно сказать, что сенсация. Это исторический момент, потому что ранее "Оренбург" не обыгрывал "Зенит". В этот раз получилось. Мы вписали свое имя в историю клуба, – приводит слова Оганесяна "Чемпионат".
30 сентября "Оренбург" одержал волевую победу над бессменным чемпионом страны последних 5 лет "Зенитом" со счетом 3:1 в рамках 10-го тура Премьер-Лиги. На быстрый гол Мантуана хозяева ответили точными ударами Воробьева, Переса и Мансильи. Благодаря этому результату команда Давида Деограсии набрала 11 очков и поднялась на 11-ю строчку в таблице РПЛ. "Сине-бело-голубые" после двух поражений кряду опустились на четвертую строчку, имея в активе 17 очков.
Следующий матч в рамках чемпионата России оренбуржцы проведут в Калининграде, где сыграют с местной «Балтикой». «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками.
Хавбек "Оренбурга" Оганесян – о 3:1 с "Зенитом": мы вписали свое имя в историю
Полузащитник "Оренбурга" Степан Оганесян поделился эмоциями от победы в домашнем матче 10-го тура чемпионата России над "Зенитом" (3:1).
Фото: ФК "Оренбург"