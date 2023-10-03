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«Спартак» выиграл всё, «Зенит» гарантировал весну, «Крылья» рискуют вылететь. Расклады финишных туров Кубка России

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На групповом этапе Пути РПЛ Кубка России осталось провести два тура, которые окончательно распределят все путевки в плей-офф турнира.
Впереди 5 тур Пути РПЛ Кубка России – а значит, настал момент, когда участники турнира более-менее понимают, какие задачи они будут способны решить и что им требуется в оставшихся матчах. О главных раскладах на решающие туры во всех четырех кубковых группах – в материале Rusfootball.info.

Группа A: шансы есть у всех, ЦСКА – фаворит только на бумаге



«Спартак» выиграл всё, «Зенит» гарантировал весну, «Крылья» рискуют вылететь. Расклады финишных туров Кубка России

Оставшиеся матчи:
«Факел» – ЦСКА (04.10)
«Сочи» – «Оренбург» (04.10)
«Сочи» – «Факел» (01.11)
ЦСКА – «Оренбург» (02.11)

Несмотря на предварительные расклады по этой группе с картиной фаворита ЦСКА и тройки аутсайдеров, реальность совсем иная: за два тура до финиша любая команда имеет шансы на любое место, красно-синие же не то что не имеют отрыва, а даже не находятся на первой строчке.

«Оренбург» гарантирует себе верхнюю сетку победой в пятом туре над «Сочи» в любом виде. Однако если эту задачу решить не получится и черноморцы подтянутся в таблице, для «газовиков» всё обостряется: возможно, потребуется брать очки в гостях с ЦСКА. Пока южноуральцы не гарантировали себе даже третьего места, хотя расклад, при котором они выпадут из тройки, маловероятен. Счет очного матча с «Сочи» имеет значение: дома было 2:0 в пользу «Оренбурга».

ЦСКА гарантирует себе кубковую весну, победив в основное время в Воронеже. Поражение же (а дома с «Факелом» было 0:2, если кто забыл) максимально запутает ситуацию – в этой группе пока возможен даже общий финиш на 9 очках.

Позиции «Сочи» усиливаются двумя домашними матчами, в которых при особо удачных раскладах может хватить даже трех очков для выхода в верхнюю сетку. Но куда более вероятно, что шансы на Путь РПЛ черноморцам сохранит только победа над «Оренбургом».

«Факелу» для заявки на верхнюю сетку нужно обыгрывать ЦСКА и дома – хотя бы по пенальти. Для борьбы за третью позицию при этом имеется финишный матч с «Сочи». Однако без гарантий: если воронежцы проиграют ЦСКА в основное, а сочинцы также в основное победят «Оренбург», «Факел» останется последним при любом результате в шестом туре.

Группа B: вся борьба впереди




Оставшиеся матчи:
«Урал» – «Рубин» (03.10)
«Локомотив» – «Ростов» (03.10)
«Локомотив» – «Рубин» (01.11)
«Ростов» – «Урал» (02.11)

Эта группа по очкам и оставшимся матчам повторяет предыдущую – но здесь команды сначала встречаются с соседями по половине таблицы, и это влияет на расклады.

Победитель матча «Локомотив» – «Ростов» в основное время гарантирует себе верхнюю сетку, матч «Урал» – «Рубин» с высокой вероятностью определит незадачливого обладателя четвертого места (хотя у «шмелей» в любом варианте будет шанс реабилитироваться в последнем туре, в отличие от казанцев). В остальном степень запутанности крайне высокая – здесь также до сих пор возможен коллективный 9-очковый финиш.

Отметим две домашних игры в последних турах «Локомотива» и две гостевых «Рубина» – довольно весомый фактор.

Группа C: «Зенит» и «Балтика» в весне, призрачные перспективы «Ахмата» и «Крыльев Советов»




Оставшиеся матчи:
«Зенит» – «Балтика» (03.10)
«Крылья Советов» – «Ахмат» (04.10)
«Зенит» – «Крылья Советов» (31.10)
«Балтика» – «Ахмат» (31.10)

В этом квартете расслоение более сильное – а значит, расклады более определенные. «Балтика» и «Зенит» уже гарантировали себе как минимум третье место – играющие между собой «Крылья» и «Ахмат» никак не смогут догнать их одновременно. Для обеспечения места в верхней сетке двум клубам с Балтийского моря достаточно набрать еще по 2 очка.

Самарцам и грозненцам же для заявки на Путь РПЛ нужно дважды побеждать в основное время, да и это не даст гарантий. Волжане могут утратить шансы и на третье место уже в пятом туре, если проиграют «Ахмату» в основное время. Грозный будет мотивированным в шестом туре при любом исходе этой игры (но мотивация может быть разной).

Группа D: «Спартак» первый, остальные в гонке




Оставшиеся матчи:
«Динамо» – «Спартак» (04.10)
«Краснодар» – «Пари НН» (04.10)
«Спартак» – «Краснодар» (01.11)
«Динамо» – «Пари НН» (02.11)

«Спартак» – единственный клуб Пути РПЛ, который уже решил все задачи на групповой турнир: даже первое место красно-белых в группе математически неоспоримо. Остальные клубы ждет жаркая и запутанная борьба, в которой шансы «Пари НН» заметно ниже: нижегородцы не только имеют на 3 очка меньше прямых конкурентов, но и играют с ними в гостях. Отметим заочную гонку «Динамо» и «Краснодара» – между собой они уже всё сыграли, и бело-голубые при равенстве очков будут выше за счет победы в основное время против поражения по пенальти.


Фото: РФС

Телеграм-канал автора: https://t.me/kalachi_gatskana


Кубок России Спартак Зенит Крылья Советов Ростов Локомотив
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