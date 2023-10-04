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Карпин: не допускаю, что до конца сезона могу покинуть "Ростов"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на слухи о том, что он может возглавить московский "Спартак".
Фото: "Чемпионат"
— Каждый раз, когда в "Спартаке" что-то не очень, всплывает ваша фамилия. Вы не устали? Вы же сказали, что про «Ростов» будете спрашивать. Допускаете, что до конца сезона можете покинуть "Ростов"? Нет, — передает слова Карпина "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" может уволить Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды и пригласить на данную должность рулевого "Ростова" и сборной России по футболу Валерия Карпина.

Напомним, 54-летний Валерий Карпин возглавляет "Ростов" с марта 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с южанами рассчитано до июня 2026 года.


Карпин Ростов Спартак
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