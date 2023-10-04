— Вас устраивает как работает Карпин? Да. С чем может быть связано то, что "Ростов" не набирает нужное количество очков? Для этого много причин: синдром второго сезона, молодая команда.
Сегодня, 3 октября, в очередной игре группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Ростов" на выезде сыграл с московским "Локомотивом". Подшефные Валерия Карпина потерпели поражение со счетом 1:3. Отметим, что в шести последних матчах, включая все официальные турниры, южане одержали только одну победу.
Напомним, после десяти туров чемпионата России по футболу "Ростов" имеет на своем счету десять очков. Он занимает 12 место в турнирной таблице.
Источник: Sport24
Президент "Ростова" Арутюнянц – о Карпине: нас устраивает его работа
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил о том, что его устраивает работа главного тренера команды Валерия Карпина в нынешнем сезоне.
Фото: "Матч ТВ"