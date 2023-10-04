26-летний нападающий эквадорского "Эмелека" Алехандро Кабеса может стать игроком "Сочи", сообщают СМИ. Как сообщается, форвард уже находится в расположении "Сочи".
По данным источника, Кабеса подпишет соглашение с "барсами" на правах свободного агента, если ФИФА разрешит ему разорвать контракт с нынешним клубом. Сообщается, что желание разорвать контракт с командой у игрока появилось из-за задолженности "Эмелека" по заработной плате.
Кабеса является воспитанником клуба "Индепендьенте дель Валье". Дебют на взрослом уровне у игрока случился в 2016 году. С этого момента футболист сменил 3 команды. В предыдущем сезоне 2022/2023 нападающий отыграл 15 матчей в эквадорской Серия А. В них он сумел 3 раза поразить ворота соперника и смог отдать 3 результативных передачи.
Также Кабеса в 2019 году сыграл за взрослую сборную Эквадора. За 14 минут товарищеского матча эквадорец не смог отметиться голевыми действиями.
Источник: "Чемпионат"
"Сочи" может пополнить состав экс-форвардом сборной Эквадора
"Сочи" подпишет нападающего Алехандро Кабесу в случае, если эквадорец разорвет контракт с текущим клубом.
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