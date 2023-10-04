Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
0 - 3 0 3
АхматЗавершен
Факел
1 - 1 (П 4 - 2) 1 142
ЦСКАЗавершен
Сочи
1 - 2 1 2
Оренбург2 тайм
Динамо
16:45
СпартакНе начат
Краснодар
17:15
Нижний НовгородНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Антверпен
19:45
ШахтерНе начат
Атлетико
19:45
ФейеноордНе начат
Селтик
22:00
ЛациоНе начат
Ньюкасл Юнайтед
22:00
ПСЖНе начат
Боруссия Д
22:00
МиланНе начат
РБ Лейпциг
22:00
Манчестер СитиНе начат
Црвена Звезда
22:00
Янг БойзНе начат
Порту
22:00
БарселонаНе начат

"Сочи" может пополнить состав экс-форвардом сборной Эквадора

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
"Сочи" подпишет нападающего Алехандро Кабесу в случае, если эквадорец разорвет контракт с текущим клубом.
Фото: Getty Images
26-летний нападающий эквадорского "Эмелека" Алехандро Кабеса может стать игроком "Сочи", сообщают СМИ. Как сообщается, форвард уже находится в расположении "Сочи".

По данным источника, Кабеса подпишет соглашение с "барсами" на правах свободного агента, если ФИФА разрешит ему разорвать контракт с нынешним клубом. Сообщается, что желание разорвать контракт с командой у игрока появилось из-за задолженности "Эмелека" по заработной плате.

Кабеса является воспитанником клуба "Индепендьенте дель Валье". Дебют на взрослом уровне у игрока случился в 2016 году. С этого момента футболист сменил 3 команды. В предыдущем сезоне 2022/2023 нападающий отыграл 15 матчей в эквадорской Серия А. В них он сумел 3 раза поразить ворота соперника и смог отдать 3 результативных передачи.

Также Кабеса в 2019 году сыграл за взрослую сборную Эквадора. За 14 минут товарищеского матча эквадорец не смог отметиться голевыми действиями.

Источник: "Чемпионат"


Сочи Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится