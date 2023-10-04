– Чувствую ли я мотивацию тренировать "Спартак"? Я мотивирован еще сильнее, чем раньше. И поражение – только дополнительная мотивация. Только после падений появляется возможность для роста – для того чтобы прибавить. Мотивация лишь растет. Хочу работать с командой каждый день и делать работу лучше и лучше. Мы должны прогрессировать. Это касается не только работы, но и жизни: завтра нужно сделать лучше, чем было вчера. Мне 34 года. Я полон желания работать и двигаться вперед, – цитирует испанского специалиста "СЭ".
4 октября московское "Динамо" нанесло разгромное поражение "Спартаку" в домашнем матче 5-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России. Дерби состоялось на стадионе "ВТБ Арена" и завершилась со счетом 3:0 (2:0) в пользу "бело-голубых".
Два гола хозяева забили под занавес первого тайма. На 42-й минуте мяч влетел в ворота голкипера "Спартака" Александра Максименко рикошетом от бразильского хавбека Бителло после мощного удара нападающего Федора Смолова. Спустя 3 минуты полузащитник "Динамо" Даниил Фомин оказался первым на добивании и удвоил счет.
В компенсированное время дебютант хозяев Иван Зазвонкин оформил разгром "красно-белых". Благодаря этому результату команда Марцела Лички набрала 8 очков и сохранила за собой вторую строчку в таблице квартета D. "Спартак" с 12 очками обеспечил себе первое место в группе за 2 тура до финиша.
Абаскаль – о работе в "Спартаке": я мотивирован еще сильнее, чем раньше
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о своей мотивации продолжать работу в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"