"В "Спартаке" среди вратарей выйдет один наварит, второй наварит. Потом паника. У "Краснодара" вопросов нет к вратарям", — сказал Тихонов.
Напомним, что в обойме у Гильермо Абаскаля в московской команде есть Александр Селихов и Александр Максименко, а также Илья Свинов. Все три вратаря в нынешнем сезоне принимали участие по матчу, но ни один из них не закрепился в статусе первого номера команды.
У "Краснодара" играют Матвей Сафонов и Станислав Агкацев.
Источник: "Матч ТВ".
Тихонов: в "Спартаке" среди вратарей выйдет один наварит, второй наварит. Потом паника
Бывший полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов сравнил вратарей команды с голкиперами "Краснодара".
Фото: личный архив