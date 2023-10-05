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Тихонов: в "Спартаке" среди вратарей выйдет один наварит, второй наварит. Потом паника

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Бывший полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов сравнил вратарей команды с голкиперами "Краснодара".
Фото: личный архив
"В "Спартаке" среди вратарей выйдет один наварит, второй наварит. Потом паника. У "Краснодара" вопросов нет к вратарям", — сказал Тихонов.

Напомним, что в обойме у Гильермо Абаскаля в московской команде есть Александр Селихов и Александр Максименко, а также Илья Свинов. Все три вратаря в нынешнем сезоне принимали участие по матчу, но ни один из них не закрепился в статусе первого номера команды.

У "Краснодара" играют Матвей Сафонов и Станислав Агкацев.

Источник: "Матч ТВ".


Тихонов Спартак Краснодар
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