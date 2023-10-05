"Венгерская федерация футбола, как ассоциация - член УЕФА, всегда уважает и соблюдает все решения и регламенты УЕФА", — заявили в пресс-службе.
Ранее несколько европейских сборных заявили об отказе играть против сборной России U17 в любых соревнованиях. ФИФА и УЕФА вернули российскую юниорскую сборную под нейтральным статусом.
Источник: ТАСС.
Венгрия согласилась играть со сборной России U17
В пресс-службе Венгерской футбольной федерации заявили, что представители их страны готовы провести матч со сборной России U17.
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