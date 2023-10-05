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Венгрия согласилась играть со сборной России U17

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В пресс-службе Венгерской футбольной федерации заявили, что представители их страны готовы провести матч со сборной России U17.
Фото: Getty Images
"Венгерская федерация футбола, как ассоциация - член УЕФА, всегда уважает и соблюдает все решения и регламенты УЕФА", — заявили в пресс-службе.

Ранее несколько европейских сборных заявили об отказе играть против сборной России U17 в любых соревнованиях. ФИФА и УЕФА вернули российскую юниорскую сборную под нейтральным статусом.

Источник: ТАСС.


Сборная России U17 Сборная Венгрии
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