"Да, были какие-то слухи в прессе, но не было конкретики, и я не мог позволить себе распыляться на то, что не является действительностью. Я не думаю насчет зимы, но если будет предложение, которое устроит и клуб, и меня, то я с удовольствием (рассмотрю его)", — передает слова Тикнизяна РИА Новости.
В сезоне 2023/2024 Наир Тикнизян сыграл 14 матчей. Защитник забил 5 мячей и отдал 3 результативных паса. Ранее СМИ сватовали игрока из Армении в немецкий "Вердер".
Сейчас "Локомотив" находится на 3 месте в РПЛ. Команда набрала 18 очков за 10 матчей в РПЛ. Следующий матч железнодорожники сыграют против "Урала" 7 октября. Встреча пройдет в 12:00 по московскому времени.
Тикнизян - о своем переходе в европейский клуб: были какие-то слухи, но не было конкретики
Крайний защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян высказался о своем не состоявшемся переходе в клуб из Европы.
Фото: Матч ТВ