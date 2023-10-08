– Да, я буду смотреть дерби. Это большое противостояние, от которого у меня всегда теплые эмоции. Для болельщиков это особенная игра. Мои лучшие воспоминания? Все наши победы над ЦСКА. Вперед, "Спартак"! – цитирует Жиго "Чемпионат".
Столичное дерби между "Спартаком" и ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток рефери из Санкт-Петербурга Кирилла Левникова прозвучит в 19:00 по мск. "Красно-белые" и "армейцы" имеют в активе по 16 очков и делят места с 5-го по 9-е в таблице чемпионата России. Такое же количество очков у екатеринбургского "Урала" и московского "Динамо". Отметим, что команда Гильермо Абаскаля подходит к дерби, проиграв две предыдущие встречи с общим счетом 0:7.
Экс-защитник "Спартака" Жиго провел за "красно-белых" 110 игр во всех турнирах в период с 2018 по 2022 годы, отметившись 10 голами и 5 ассистами.
Жиго: буду смотреть дерби с ЦСКА. Вперед, "Спартак"!
Защитник "Марселя" Самуэль Жиго рассказал, что планирует посмотреть столичное дерби в рамках 11-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком", за который он выступал с 2018 по 2022 годы.
Фото: ФК "Марсель"