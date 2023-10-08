– Я первый раз вообще слышу о том, что "Енисей" хочет меня в роли главного тренера. Но я бы с удовольствием там поработал, увы, никто не предлагает. Что касается "Спартака", то нет – ни в коем случае не пойду туда, – цитирует Тихонова "Совспорт".
Напомним, экс-капитан "Спартака" Андрей Тихонов возглавлял "Енисей" в сезоне-2016/17. Под руководством 52-летнего специалиста сибиряки финишировали третьими в Первой лиге и завоевали право сыграть в стыковых матчах за право повышения в классе.
Накануне издание Metaratings сообщило о том, что Андрей Тихонов близок к возвращению на пост главного тренера "Енисея". Отмечалось, что руководство красноярского клуба приняло принципиальное решение об увольнении Эдуарда Штейнбрехера с должности главного тренера красноярской команды. Одним из кандидатов на пост главного тренера "Енисея" является экс-наставник команды Андрей Тихонов, который выводил клуб в стыковые игры за право повышения в классе. Руководство сибиряков также рассматривает кандидатуру Федора Щербаченко. После 13 туров "Енисей" с 15 очками расположился на 13-й строчке в таблице Первой лиги.
Тихонов: с удовольствием бы поработал в "Енисее", увы, никто не предлагает. В "Спартак" ни в коем случае не пойду
Восьмикратный чемпион России в составе "Спартака" Андрей Тихонов отреагировал на информацию о своем возможном возвращении на пост главного тренера красноярского "Енисея".
Фото: ФК "Спартак"