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Мелкадзе – о 9 поражениях "Сочи" подряд: последние результаты давят на коллектив

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Форвард "Сочи" Георгий Мелкадзе рассказал о давлении, которое испытывает команда на фоне 9-матчевой серии поражений в РПЛ и Кубке России.
Фото: ФК "Сочи"
– Последние результаты давят на коллектив. Не только на него, мне кажется, но и на штаб, руководство, на всех. Будем как-то выбираться. Только объединенный коллектив может исправить ситуацию – другие силы не помогут. Надеюсь, что он проявится. Конечно, верю, что не вылетим. Я был в такой ситуации в "Тамбове", только у нас она была хуже. Поэтому я верю, что и в "Сочи" мы сможем это сделать, – цитирует Мелкадзе ТАСС.

Накануне "Зенит" в гостях обыграл "Сочи" со счетом 2:0 в рамках 11-го тура РПЛ. Это поражение стало для команды Александра Точилина 9-м подряд в чемпионате и Кубке России. Серия проигрышей южан в Премьер-лиге насчитывает 6 матчей. 17 сентября Точилин сменил Дмитрия Хохлова на посту главного тренера команды. После 11-ти сыгранных туров РПЛ сочинцы с 6 очками замыкают таблицу.


Сочи Мелкадзе
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