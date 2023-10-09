Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
16:30
ТорпедоНе начат
Химки
19:00
АланияНе начат

Личка: у меня нет конфликта с Макаровым. Я дал ему выходной на два матча

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о слухах по поводу конфликта с полузащитником команды Денисом Макаровым.
Фото: ФК "Динамо"
"Я ему дал выходной на две игры: "Спартак" и сегодня. В четверг он будет на базе, как команда вернется к работе. Будем вместе разговаривать. У меня ни с кем нет конфликта", — сказал Личка.

Специалист отметил, что не понимает, кто написал информацию по поводу конфликта с российским полузащитником, отметив, что это не является правдой. Ранее появилась информация, что Макаров отстранён от тренировок с московской командой из-за своего поведения на тренировках и матчах.

Источник: Sport24.


Макаров Личка Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится