"Я ему дал выходной на две игры: "Спартак" и сегодня. В четверг он будет на базе, как команда вернется к работе. Будем вместе разговаривать. У меня ни с кем нет конфликта", — сказал Личка.
Специалист отметил, что не понимает, кто написал информацию по поводу конфликта с российским полузащитником, отметив, что это не является правдой. Ранее появилась информация, что Макаров отстранён от тренировок с московской командой из-за своего поведения на тренировках и матчах.
Источник: Sport24.
Личка: у меня нет конфликта с Макаровым. Я дал ему выходной на два матча
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о слухах по поводу конфликта с полузащитником команды Денисом Макаровым.
Фото: ФК "Динамо"