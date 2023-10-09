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Мележиков: считаю, что с Абаскалем надо работать

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Бывший генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков высказался на тему главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Фото: AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
"Считаю, что с Абаскалем надо работать. С командой, с ним и тренерским штабом. Работать и руководить", — сказал Мележиков.

Отметим, ранее появлялась информация, что московское дерби с ЦСКА (2:2) может стать для испанского специалиста последним матчем у руля красно-белых. Однако Хесус Медина, забивший под занавес добавленного времени, спас для команды ничейный результат.

Источник: Sport24.


Мележиков Спартак Абаскаль
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