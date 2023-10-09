"Насколько сильно я доверяю моему защитнику Даниилу Денисову? По Самаре все очевидно — ситуация на поверхности. Если полузащита возвращается пешком… Вы думаете, он Бэтмен? С ЦСКА были ситуации один в один. Ему всего лишь 18-19 лет", — сказал Абаскаль.
20-летний Денисов является воспитанником школы "Зенита", он находится в структуре "Спартака" с 2019 года. В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в 15 матчах, в которых отметился двумя результативными передачами. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.
Источник: Sport24.
Абаскаль — про Денисова: вы думаете, он Бэтмен? Ему всего лишь 18-19 лет
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался о защитнике команды Данииле Денисове.
Фото: Михаил Зимин / Матч ТВ